Mogelijk opvang 750 asielzoekers in oude gevangenis Zoetermeer

De overheid wil ongeveer 750 asielzoekers en statushouders tijdelijk opvangen in een oude en leegstaande gevangenis in Zoetermeer. De gemeente is daar niet happig op en wil met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) praten over „het hoge aantal opvangplaatsen en de complexe samenstelling van doelgroepen”. Daarnaast wil Zoetermeer weten wat de „financiële consequenties” voor de gemeente zijn, wie verantwoordelijk is voor de inburgering en hoe de „veiligheidsaspecten” zijn geregeld.