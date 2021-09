Op meer plaatsten op het elektriciteitsnet van netbeheerder Liander zijn knelpunten ontstaan. Dat meldt de netbeheerder in zijn tweewekelijkse update over de capaciteit. De knelpunten betreffen alleen klanten met een aansluiting voor grootverbruik. De problemen spelen onder andere bij de Westhaven in Amsterdam en andere delen in Noord-Holland en Gelderland.