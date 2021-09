De brandstofcrisis in het Verenigd Koninkrijk die werd veroorzaakt door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs om brandstof aan pompstations te leveren is onder controle. Dat is althans de mening van de Britse regering die onder andere het leger opdracht gaf te helpen bij de bevoorrading. Volgens verschillende ministers zal de druk op de benzinepompen de komende tijd afnemen.