Het gebruik van aardwarmte is de afgelopen jaren weliswaar veiliger geworden, maar bedrijven in die sector „moeten de lat echt hoger leggen” volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De toezichthouder meldt in een rapport dat de „professionalisering van de sector is ingezet”, maar dat die nog altijd niet op het „gewenste niveau” is. „Dit moet en kan beter.”