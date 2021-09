Post- en pakketbedrijf PostNL steekt in de komende twee jaar zo’n 80 miljoen euro in het verder verduurzamen van de activiteiten. De onderneming wil tegen 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux in de zogeheten ‘laatste kilometer’ uitstootvrij bezorgen. Daarvoor zet het bedrijf onder andere in op meer elektrische bestelauto’s.