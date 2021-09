Abdelkader Benali is dit jaar de dichter van de actie Nederland Leest, meldt boekenkoepel CPNB donderdag. Tijdens Nederland Leest, dat in november plaatsvindt, besteden bibliotheken veel aandacht aan een bepaald thema. Dat is dit jaar Over de grens. Daarover vinden in alle bibliotheken gesprekken plaats. Ook wordt het boek De Wandelaar van Adriaan van Dis cadeau gegeven, dat dit thema aansnijdt.