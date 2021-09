De Nederlandse winkels van bouwmarktketen Hornbach profiteren naar eigen zeggen weer duidelijk van de heropening van de winkels. In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar raakten de sluitingen nog aan de omzet. Maar in het tweede kwartaal waren die belemmeringen weg, waarmee de omzet aantrok en de Nederlandse winkels weer extra konden bijdragen aan de groei van het hele concern. Exacte cijfers over Nederland gaf Hornbach niet.