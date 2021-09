De prijzen die industriebedrijven voor hun producten vragen zijn in augustus met bijna 15 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Wereldwijd leidt het economisch herstel van de coronacrisis tot een grote vraag naar grondstoffen, die daardoor schaars en duur worden. Zo stegen de prijzen voor olie, wat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is terug te zien in de afzetprijzen van de industrie.