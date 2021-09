In het Limburgse Hoensbroek heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden. De explosie was in dezelfde straat waar eerder deze maand een explosief werd achtergelaten, dat volgens de politie mogelijk te maken had met de zogenoemde vergisontvoering van een 56-jarige man uit Hoofddorp en de daaropvolgende reeks incidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.