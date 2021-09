Of de formatie verder kan of dat het tot nieuwe verkiezingen komt, lijkt grotendeels af te hangen van D66. De langverwachte conclusie van deze formatiefase bleef woensdag uit, maar lijkt er dan donderdag alsnog van te komen. Voordat het zover is, overlegt D66 eerst nog in de fractie. De VVD en het CDA, die donderdag ook aan tafel zitten bij Remkes, hadden hun fractiebesprekingen over de formatie woensdagavond al afgerond.