Het kabinet trekt nog eens 95 miljoen euro uit om de coronacrisis te bestrijden in arme landen. Demissionair minister Tom de Bruijn (Ontwikkelingssamenwerking) zei op een bijeenkomst in Genève dat van het geld 75 miljoen bestemd is voor de versterking van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden en 20 miljoen voor de aanschaf van vaccins daar.