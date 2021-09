Het eind juli gestaakte onderzoek naar leider Brahim Ghali van het Polisario Front, een onafhankelijkheidsbeweging in de Westelijke Sahara, moet toch weer worden opgepakt. Dat heeft de strafkamer van het Spaanse hooggerechtshof bepaald, meldde het Spaanse persbureau Europa Press. De mensenrechtenorganisatie ASADEH had Ghali beschuldigd van onder meer volkerenmoord, martelingen en ontvoeringen in de periode 1975-1990.