Drie verdachten van een liquidatiepoging in maart 2019 in Amstelveen ontkennen alle betrokkenheid. De twee vermeende schutters zeggen zich niet te herkennen in de compositietekeningen en een medeverdachte ontkent het duo te hebben aangestuurd. De rechtbank in Amsterdam besloot woensdag het voorarrest van de drie Rotterdammers te verlengen, omdat de verdenkingen groot zijn.