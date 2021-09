Steeds meer steden gaan werken met polsbandjes voor mensen die een restaurant of café willen bezoeken. Onder meer in Den Haag, Roosendaal en Oosterhout krijgen mensen komend weekeinde bij het uitgaan een polsbandje nadat hun CoronaCheck-app is gecontroleerd. De polsbandjes voorkomen dat horecaondernemers iedereen apart bij de deur moeten controleren.