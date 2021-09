Het demissionaire kabinet ziet er niets in om buiten de nachthoreca en evenementenbranche nog langer bedrijven met subsidies te ondersteunen. In die sectoren is nog sprake van een tijdelijke omzetderving door de resterende coronamaatregelen. De problemen van andere ondernemers zijn structureler van aard, zegt economieminister Stef Blok. Zij zullen hun bedrijfsvoering daarop moeten aanpassen.