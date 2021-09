De Poolse autoriteiten hebben tienduizenden sms’jes verstuurd naar mobiele telefoons in Belarus. Warschau probeert op die manier migranten te ontmoedigen die vanuit Belarus naar Polen willen reizen. „De Poolse grens is gesloten. De autoriteiten in Belarus hebben jullie leugens verteld. Ga terug naar Minsk”, staat in het tekstbericht.