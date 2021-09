Het is aan de VVD, D66 en het CDA om een knoop door te hakken in de formatie, zeggen PvdA en GroenLinks. De twee linkse partijen, die samen optrekken, spraken met die drie partijen en wat kleinere fracties over een nieuw kabinet met informateur Johan Remkes. De meeste partijen hebben het gesprek verlaten, terwijl VVD, D66 en CDA nog binnenblijven.