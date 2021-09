De voorzitter van Coöperatie Laatste Wil (CLW) is woensdag door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding. Zijn coöperatie, een organisatie die pleit voor zelfbeschikking over de dood, is in 2013 opgericht. Naar eigen zeggen heeft de CLW ruim 26.500 leden.