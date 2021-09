De rechtbank in Lelystad heeft een 37-jarige man tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doodsteken van zijn 62-jarige buurman, op 2 september vorig jaar. Het slachtoffer probeerde een burenruzie over geluidsoverlast te sussen. De verdachte, die ruzie had met een buurvrouw, haalde een groot mes uit zijn keuken en maakte met zestien steken in buik en borst een einde aan het leven van zijn buurman.