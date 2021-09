AEX veert op dankzij herstel chip- en techbedrijven

De Amsterdamse AEX-index veerde woensdag weer op na het zware koersverlies een dag eerder. Vooral de aandelen in de chip- en techsector werden opgepikt na de recente koersdruk in de sector. Ook schroefde chipmachinemaker ASML op zijn beleggersdag de omzetverwachting voor de komende jaren flink op. De chip- en techbedrijven stonden in de afgelopen handelsdagen zwaar onder druk door de oplopende rente op de financiële markten. Een hogere rente kan negatief uitpakken voor de winstgevendheid van deze snelgroeiende bedrijven.