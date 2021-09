Gasboringen in de Waddenzee moeten stoppen, ook in kleine aardgasvelden, vindt de provincie Noord-Holland. Het provinciebestuur roept het demissionaire kabinet in een brief op „vol in te zetten op de schone energietransitie” en geen vergunningen meer te verstrekken voor activiteiten die de natuur van het Waddengebied kunnen schaden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor zoutwinning.