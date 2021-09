Op het Damrak blijven de Nederlandse chipbedrijven woensdag in de belangstelling staan. Na de beleggersdag van ASMI op dinsdag is het nu de beurt aan ASML om beleggers bij te praten over de stand van zaken. De chipmachinemaker liet voorafgaand aan de bijeenkomst al weten de omzetverwachting voor de komende jaren flink te verhogen en de aandeelhouders te belonen.