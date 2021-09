Techbedrijven drukken Nikkei, Evergrande wint in Hongkong

Op de beurs in Tokio stonden woensdag vooral de techbedrijven onder druk in navolging van het zware verlies van de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Beleggers waren verder in afwachting van de uitkomst van de leiderschapsverkiezing van de Japanse regeringspartij LDP. De Japanse aandelenkoersen zijn deze maand sterk gestegen door de hoop dat de opvolger van premier Yoshihide Suga, die begin september zijn vertrek aankondigde, meer zal doen om de economie aan te jagen. In Hongkong maakte het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande een koerssprong na aankondiging van de verkoop van een onderdeel.