Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) komen steeds meer signalen binnen van dubieuze beleggingen die worden aangeboden. Via advertenties op social media verleiden de aanbieders consumenten om in te stappen door hun hoge rendementen voor te spiegelen, maar informatie over de grote risico’s laten ze achterwege. Gedupeerden krijgen soms zelfs te maken met nepadvocaten die beweren verloren geld terug te kunnen halen.