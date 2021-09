„Je komt makkelijker aan drugs dan aan een baan”. Dat is de boodschap die koningin Máxima dinsdagmiddag in het stadhuis van Rotterdam meekreeg tijdens een gesprek met jongeren die in aanraking zijn gekomen met Halt. „Kom je makkelijker aan drugs dan aan alcohol?”, wilde Máxima weten. Dat was inderdaad het geval, zo werd haar verteld.