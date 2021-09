EU: naleven mensenrechten doorslaggevend in relatie met China

Voor de Europese Unie is het naleven van mensenrechten een doorslaggevende component in de relatie met China. Dat heeft Josep Borrell die aan het hoofd staat van het buitenlands beleid van de EU aangegeven in een gesprek met zijn Chinese collega Wang Yi. Tijdens de videoconferentie spraken de twee naast over mensenrechten ook over Taiwan en het pact dat de Verenigde Staten sloten met Australië en het Verenigd Koninkrijk (AUKUS), aldus een verklaring van de EU.