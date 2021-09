De ondernemingsraad van PostNL heeft de directie van het postbedrijf voor de rechter gedaagd. Het medezeggenschapsorgaan vindt dat duizenden postbezorgers nog recht hebben op bepaalde vergoedingen. Maar PostNL is het daar niet mee eens en is van mening dat de kwestie eigenlijk thuishoort in het cao-overleg met vakbonden.