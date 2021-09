Techsector in de uitverkoop op beurzen, Shell voert AEX aan

Techbedrijven kregen het dinsdag op de aandelenbeurzen in Europa stevig voor de kiezen als gevolg van de oplopende rentes op de financiële markten. Een hogere rente werkt negatief door op de winsten die in de toekomst worden gemaakt, wat vooral groeifondsen zoals techbedrijven raakt. In de AEX in Amsterdam stonden chipbedrijven als ASML, BE Semiconductors (Besi) en ASMI, maar ook betalingsbedrijf Adyen, bij de sterkste dalers. Shell voerde de schaarse winnaars aan, in het kielzog van de gestegen olieprijs.