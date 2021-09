De provincie Friesland wil dat er in 2030 minstens tienduizend paren grutto’s in de provincie broeden. De grutto is een weidevogel en weidevogels behoren tot de kernwaarden van het Friese landschap, vinden Gedeputeerde Staten (GS). Maar de aantallen weidevogels gaan al jaren hard achteruit. Daarom gaat Friesland het geldende weidevogelbeleid verbeteren en uitbreiden.