Informateur Johan Remkes ziet momenteel geen mogelijkheden om een „traditionele minderheidscoalitie” te vormen. Dat schrijft Remkes in een brief over de voortgang van de formatie. Met een „traditionele” minderheidscoalitie doelt Remkes op een samenstelling die elke keer in de Kamer op zoek moet naar steun voor voorstellen, zonder vooraf vastgelegde gedoogsteun. Hij lijkt aan te sturen op een extra-parlementair kabinet.