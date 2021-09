Het op last van de gemeente Utrecht gesloten restaurant Waku Waku is van plan het terras dinsdagmiddag te openen. Volgens een woordvoerder van het restaurant gaat het om een „symbolische” opening. „De omzet valt daarmee niet compenseren, maar het is een signaal dat de eigenaren willen uitdragen: dat zij niet zullen zwichten voor dit beleid. We hopen dat hier iedere dag mensen zullen blijven komen.”