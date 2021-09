De Tweede Kamer heeft geen behoefte aan een apart debat over het ontslag op staande voet van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). Demissionair premier Mark Rutte beantwoordde dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje vragen over de kwestie. Hij noemde het „verschrikkelijk” hoe het met Keijzer is gelopen, maar zei ook dat hij niet anders kon.