European Investors-VEB vindt dat er voorafgaand aan de nationalisatie van SNS Reaal in 2013 sprake was van wanbeleid bij de bank en verzekeraar. De belangenvereniging voor beleggers vraagt de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam om dat ook officieel vast te stellen. Als de rechter daarmee instemt, helpt dit beleggers bij het eisen van een schadevergoeding.