Voor de nieuwe directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is de energietransitie een van de belangrijkste onderwerpen die hij op zijn bordje krijgt. Gerben Everts die sinds dinsdag aan het roer staat van de beleggersvereniging waakt voor het te snel afschrijven van de fossiele industrie. „We moeten niet te snel in de valkuil trappen: groen is spoed, grijs is fout.”