Volkswagen is alle Europese klanten die het een zogenoemde sjoemeldiesel heeft verkocht een vergoeding schuldig, manen de Europese Commissie en Europese consumentenorganisaties. Niet alleen Duitse gedupeerden, maar ook die in bijvoorbeeld Nederland. Nu de Duitse autofabrikant maar niet in beweging komt, is het tijd om de druk op te voeren, stelt de commissie.