Het regent boetes tijdens de hertenbronst

Boswachters en handhavers op de Veluwe hebben in de afgelopen week al vele tientallen boetes van 90 euro uitgedeeld aan mensen die de hertenbronst verstoren. De bronst is deze weken op het hoogtepunt. Om de dieren rust te gunnen zijn delen van de Veluwse bossen tijdelijk afgesloten, maar veel bezoekers lopen toch in gebieden waar ze niet mogen komen. Onder meer Natuurmonumenten heeft de hulp van boswachters uit andere delen van het land ingeroepen voor extra avondtoezicht.