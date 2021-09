We zitten tegen crisisnoodopvang van asielzoekers aan, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdag. Dat noodplan wordt mogelijk doorgevoerd als alle 4000 asielzoekers die niet in de reguliere opvang terechtkunnen ook niet snel een plek krijgen in de noodopvang.