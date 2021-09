De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een groep jongeren in het Drentse Roden met de wapenstok uit elkaar moeten drijven. De groep, die zich had verzameld op de Brink, veroorzaakte al geruime tijd overlast en luisterde niet naar bevelen om te vertrekken, aldus de politie. Er is één arrestatie verricht.