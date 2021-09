De landelijke recherche en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD hebben dinsdagochtend invallen gedaan in een autogarage en enkele andere panden, waaronder een cafetaria, in de gemeente Peel en Maas. Volgens de politie gaat het om een groot witwasonderzoek, waarbij onder meer dure auto’s zoals een Ferrari in beslag zijn genomen. Drie verdachten zijn aangehouden.