Familie moordslachtoffer: verraden door eigen vrienden

De begin 2017 doodgeschoten Justin Jap Tjong is volgens zijn nabestaanden verraden door zijn vrienden. „Vriendschap is een illusie, dat blijkt weer”, las advocaat Frank Hamers voor namens de moeder van de 25-jarige man. „Het is vreemd dat verdachten die ik ken uit het verleden, als klein jongetje, nu ervan verdacht worden mijn kind uit het leven te hebben geschoten.” De moeder was in de rechtbank aanwezig, maar liet de advocaat haar verhaal voordragen.