Een 42-jarige man uit Leeuwarden is maandagavond bij de Archipelweg in Leeuwarden zwaargewond geraakt bij een steekincident, meldt de politie dinsdag. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna is een verdachte aangehouden, een 53-jarige man uit diezelfde stad. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.