Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar ASMI. De chiptoeleverancier praat tijdens zijn investeerdersdag in Amsterdam beleggers bij over de strategie van het bedrijf. Maandag behoorden de Nederlandse chipbedrijven nog tot de grootste dalers op het Damrak. ASMI liet voorafgaand aan zijn beleggersdag al weten een flinke groei te verwachten in de komende jaren.