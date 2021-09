De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag licht lager gesloten. Beleggers namen wat winst in aanloop naar de verkiezingen van een nieuwe leider van de Japanse regeringspartij LDP, die woensdag worden gehouden. Vooral de sterk gestegen Japanse containervervoerders en chipbedrijven werden daarbij van de hand gedaan. De oliebedrijven werden daarentegen flink hoger gezet dankzij de sterke stijging van de prijzen van olie en gas.