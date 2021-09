De prijs van een vat Brentolie is dinsdag gestegen tot meer dan 80 dollar, wat het hoogste niveau sinds oktober 2018 is. De olieprijzen lopen al enige tijd op door de sterke vraag vanwege het economisch herstel van de coronacrisis. Ook wordt gespeculeerd dat het aanbod op de oliemarkt steeds meer onder druk kan komen te staan omdat minder wordt geïnvesteerd in nieuwe fossiele brandstofprojecten.