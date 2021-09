In de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank op Schiphol hoort het Amsterdams gerechtshof dinsdag Astrid Holleeder als getuige in de strafzaak tegen haar broer Willem. Hij zou achter een reeks moorden in de onderwereld zitten en kreeg daarvoor eerder van de rechtbank een levenslange gevangenisstraf opgelegd.