De vulkaan op het Canarische eiland La Palma is na enkele uren rust weer begonnen met het spuwen van lava. De vulkaan is al ruim acht dagen actief. Eerder maandag zijn vier gebieden aan de oostkust in lockdown gegaan. Honderden bewoners van die kustgebieden moeten thuisblijven en deuren en ramen gesloten houden.