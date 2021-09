Van Hattum en Blankevoort, een dochterbedrijf van bouwconcern VolkerWessels, gaat aan de slag om de toenemende verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan. Via de nieuwe zeesluis in IJmuiden stroomt er straks namelijk circa twee keer zo veel zout water het Noordzeekanaal binnen als bij de huidige Noordersluis. Het is de bedoeling dat een deel van dat zoute water weer wordt afgevoerd naar de zee.