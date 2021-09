Klagende ambtenaren werden weggehouden bij ex-wethouder Amsterdam

Ambtenaren die klaagden over grensoverschrijdend gedrag van de afgetreden Amsterdamse wethouder Laurens Ivens, werden als oplossing bij hem weggehouden. Dat staat in een extern onderzoek naar Ivens, dat naar aanleiding van een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur door Het Parool maandag door de gemeente openbaar is gemaakt. Volgens het onderzoek is de impact van het gedrag van Ivens op de vrouwen voor een belangrijk deel versterkt door de wijze waarmee de gemeente Amsterdam daarmee omging.