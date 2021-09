Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep tegen Don Victor M. (42) en Frans H. (47) celstraffen tot bijna negen jaar geëist voor het voorbereiden van een mogelijk dubbele liquidatie bij een shishalounge in Utrecht in 2015. Het vermoedelijke doelwit van de liquidatiepoging was Chafik Yakhlaf met mogelijk zijn broer Chahid.