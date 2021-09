Coronatoegangsbewijzen meestal op basis van herstel of vaccinatie

Mensen hebben in het afgelopen weekend zo’n 2,8 miljoen QR-codes aangemaakt in de app CoronaCheck. Veruit de meeste mensen deden dat op basis van hun vaccinatie of bewijs dat ze zijn hersteld van het coronavirus, schat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de app beheert. De enige andere mogelijkheid om een groen vinkje te krijgen is namelijk door een coronatest af te nemen, en dat is dit weekend 200.000 keer gebeurd.